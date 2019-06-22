Подколзин надеется, что через два года будет максимально готов к игре в НХЛ

ТАСС, 22 июня. Российский нападающий Василий Подколзин надеется, что два года в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) помогут ему максимально подготовиться к игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом хоккеист, чьи слова приводит канадский телеканал TSN, рассказал журналистам.

17-летний Подколзин в субботу был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером на драфте НХЛ. Российский форвард имеет действующий контракт с петербургским СКА до 30 апреля 2021 года.

"Очень рад, что меня выбрал "Ванкувер", надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на площадке ту работу, которую скажет тренер. Могу играть силового форварда, могу отдавать передачи, люблю забрасывать шайбы, хочется считать себя снайпером. Надеюсь, два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым", - отметил Подколзин.

"Не нервничаю из-за того, что в "Ванкувере" за последние 20 лет было мало российских игроков. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с командой. В этом сезоне я получил хороший опыт, поиграл на взрослом уровне, стал сильней в единоборствах, начал быстрей действовать. Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим", - добавил российский хоккеист.

Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 встреч в регулярном сезоне МХЛ ("СКА-1946") и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий дебютировал в КХЛ, в составе СКА Подколзин сыграл три матча, не набрав очков. Хоккеист является бронзовым призером молодежного чемпионата мира и обладателем серебряной медали юниорского мирового первенства.