Отец Подколзина: сын не придавал значения тому, какой клуб НХЛ его выберет на драфте

ТАСС, 22 июня. Российский хоккеист Василий Подколзин не придавал значения тому, в какую команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он попадет по итогам драфта 2019 года. Об этом ТАСС по телефону рассказал отец игрока Александр Подколзин.

17-летний Подколзин в субботу был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером на драфте НХЛ.

"Я доволен итогами драфта, при действующем контракте попасть в десятку - очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было. Ванкувер - большой город, красивый, все необходимое есть, большие хоккейные традиции", - отметил Александр Подколзин.

Российский форвард имеет действующий контракт с петербургским СКА до 30 апреля 2021 года. "Немногие согласятся на выбор игрока под таким ранним драфт-пиком, когда известно, что он приедет минимум через два сезона. Я не знаю, что в голове у клубов, по каким критериям они выбирают, под шестым номером взяли немца (Морица Зайдера), который вообще не был среди фаворитов. Думаю, Василия могли повыше выбрать, если бы он не имел контракт со СКА", - сказал Александр Подколзин.

Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 встреч в регулярном сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "СКА-1946" и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в составе СКА Подколзин сыграл три матча, не набрав очков.

"В СКА очень хорошие условия, у него есть контракт, считаю, что будет все нормально. Пока сложно оценить шансы на попадание в основной состав клуба, посмотрим на предсезонку, в команде большая ротация. Мне не кажется, что он перерос уровень МХЛ и ВХЛ, мало поиграл за молодежную команду и в ВХЛ. В этом году все складывалось хорошо, поступательно, не думаю, что ему необходимо выступать в КХЛ именно сейчас, но это решать тренерам", - заключил собеседник агентства.