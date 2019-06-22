СМИ: бывший тренер футбольного клуба "Милан" Индзаги может возглавить "Беневенто"

ТАСС, 22 июня. Бывший главный тренер футбольного клуба "Милан" Филиппо Индзаги может возглавить команду второго дивизиона чемпионата Италии "Беневенто". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, на посту главного тренера 45-летний Индзаги сменит 42-летнего Кристиана Букки.

Индзаги возглавлял "Милан" (2014-2015), "Венецию" (2016-2018) и "Болонью" (2018-2019).

В качестве игрока он становился чемпионом мира в составе сборной Италии (2006) и серебряным призером чемпионата Европы (2000). С "Миланом" он по два раза выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

"Беневенто" в прошедшем сезоне занял третье место в чемпионате серии В, что позволило ему сыграть в плей-офф за выход в серию A, где он в полуфинале уступил по сумме двух матчей "Читтаделле" (2:1, 0:3).