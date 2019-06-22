Газзаев: футболист Дзагоев принесет пользу ЦСКА, несмотря на тяжелую травму

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, продливший контракт с армейцами, сможет принести пользу своей команде, несмотря на травму крестообразной связки правого колена. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Новое соглашение с 29-летним россиянином рассчитано до 2021 года. Дзагоев получил повреждение в товарищеском матче с испанской "Картахеной", прошедшим 19 февраля и завершившимся со счетом 3:1 в пользу армейцев. В настоящее время футболист проходит реабилитацию.

"В последние годы, к сожалению, у Дзагоева была череда травм, поэтому в полной мере он не мог реализовать свой потенциал, - сказал Газзаев. - Он очень опытный и высококвалифицированный футболист, и поэтому ЦСКА надеется на Алана. Когда реабилитация после тяжелейшей травмы пройдет успешно, я уверен, что он принесет пользу московскому клубу".

Также 64-летний специалист затруднился оценить шансы Дзагоева на переход в клуб одного из ведущих европейских чемпионатов: "Сложно сейчас говорить об этом. Его главная задача - восстановиться после тяжелейшей травмы и в полную силу заиграть в ЦСКА, а потом уже можно будет о чем-то говорить".

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. Он принял участие в 342 играх, отметившись 74 голами и 88 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), четырехкратным обладателем Кубка (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) и Суперкубка страны (2009, 2013, 2014, 2018). За сборную России игрок сыграл в 59 встречах и забил девять мячей.

ЦСКА в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате России и сыграет в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы.