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Футбол в России

Вартапетов: футболист "Спартака" Селихов подойдет к началу сезона в оптимальной форме

По словам главы медицинского департамента "Спартака", к началу сезона голкипер подойдет в оптимальной форме

ТАСС, 22 июня. Руководитель медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов сообщил, что к началу сезона вратарь команды Александр Селихов будет в оптимальной форме. Его слова приводит пресс-служба столичной команды.

Селихову успешно удалили из левой руки фиксирующую пластину, которая была установлена после перелома фаланги пальца левой кисти во время матча с ЦСКА 6 апреля.

"Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае. К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме", - сказал Вартапетов.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России, первый матч нового сезона столичный клуб проведет дома 13 июля против "Сочи".

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