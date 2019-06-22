Лобов уверен в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в случае боя-реванша

ТАСС, 22 июня. Российский боец Артем Лобов заявил, что его спарринг-партнер и друг ирландец Конор Макгрегор одержит победу в случае проведения еще одного поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова Лобова приводит портал Business Insider .

Поединок в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команды бойцов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а российского спортсмена - на девять месяцев, оштрафовав на $500 тыс.

"Если вы вспомните прошлое и посмотрите на то, что случилось с [Нейтом] Диасом, то вы увидите, что он [Макгрегор] осознал ошибку. Потом он полностью поменял подход к тренировочному лагерю и одержал победу. Я думаю, что в этот раз будет то же самое, я верю, что Конор будет победителем [против Нурмагомедова]", - сказал Лобов.

Макгрегор провел два поединка против американца Диаса, в первом он потерпел поражение (удушающий прием), а во втором стал победителем по решению судей в августе 2016 года.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Нурмагомедов является первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы. Следующий бой он проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.