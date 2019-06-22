Вернувшаяся после дисквалификации велосипедистка Антошина не выступит на чемпионате России

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Многократная чемпионка России в велогонках на шоссе Татьяна Антошина, чей срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил завершился 3 апреля, не выступит на июньском чемпионате России в Белгороде. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской велошоссейной сборной России Юрий Гурьянов.

Антошина была дисквалифицирована Международным союзом велосипедистов за нарушение антидопинговых правил на 33 месяца. В допинг-пробе спортсменки, взятой в июне 2016 года, было обнаружено запрещенное вещество - стимуляторы гормона роста.

"Антошина после возвращения в спорт пока не выступала ни на одном соревновании, пропустит она и чемпионат России, - заметил Гурьянов. - Я знаю, что она тренируется. Но пока не настолько интенсивно, чтобы быть готовой к борьбе".

27 июля Антошиной исполнится 37 лет. В ее активе есть также победы в международных многодневных гонках. На Олимпиаде-2012 в Лондоне Антошина показала 12-й результат в раздельной гонке и 25-й - в групповой.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе пройдет в Белгороде с 26 по 30 июня.