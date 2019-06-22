Президент ФК "Шеффилд" заявил, что Россия благодаря ЧМ-2018 изменила отношение мира к себе

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отношение стран мира к России изменилось в лучшую сторону благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал президент английского футбольного клуба "Шеффилд" Ричард Тимс.

Британская команда, основанная в 1857 году, является старейшей среди существующих футбольных клубов. 22 июня "Шеффилд" проведет товарищеский матч с московским "Торпедо". Игра, приуроченная к 95-летию российской команды, состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Начало встречи - 18:00 мск.

"Мы в Москве всего один день, но могу сказать, что она прекрасна, - сказал Тимс. - Плюс, тут очень жарко. Я здесь впервые. Вчера мы тренировались на стадионе "Торпедо" - это историческое место. Большая честь играть здесь".

Президент "Шеффилда" не смог назвать большого количества известных игроков "Торпедо", отметив, что знает об Эдуарде Стрельцове, в честь которого назван стадион автозаводцев.

Говоря о наследии чемпионата мира - 2018, Тимс отметил, что Россия проделала отличную работу. "Вы полностью изменили отношение мира к себе благодаря футболу и гостеприимству. Ваша страна провела один из лучших чемпионатов мира в истории", - заявил он.

"Шеффилд" готов принять "Торпедо" в Англии

Также руководитель старейшего футбольного клуба в мире не стал исключать возможность проведения ответного турне "Торпедо" на его родину. "Мы были бы очень рады, если бы российские игроки, российские команды приехали в Шеффилд. Это была бы большая честь", - добавил Тимс.

Для "Шеффилда", который выступает в восьмом по силе английском дивизионе, игра с москвичами станет первой в рамках предсезонного турне по России. Также соперниками старейшего клуба мира станут "Чертаново" (26 июня), ФК КФ (27 июня) и фарм-клуб "Локомотива" "Казанка" (29 июня).