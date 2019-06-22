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Чемпион М-1 Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в UFC

Спортсмен использовал несертифицированные добавки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бразильский боец Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Бруно использовал несертифицированные добавки, в которых было обнаружено вещество, увеличивающее уровень тестостерона. В связи с этим он не смог дебютировать в UFC. В настоящее время идет расследование, будет вскрыта проба Б", - сказал собеседник агентства.

Силва является чемпионом организации М-1. Он известен российским болельщикам по победе над Александром Шлеменко.

Бразилец должен был дебютировать в UFC 1 июня на турнире в Стокгольме.

На счету Силвы 19 побед и шесть поражений.

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