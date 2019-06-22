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Краснов: аквабайк имеет потенциал для включения в программу Олимпиады

Ранее этот вид спорта никогда не был представлен на летних Олимпиадах

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Соревнования по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" имеют потенциал для включения в программу Олимпийских игр в будущем. Такое мнение ТАСС высказал председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Ранее аквабайк никогда не был представлен на летних Олимпиадах.

"Я считаю, что это (включение аквабайка в программу Игр - прим. ТАСС) возможно, потому что это технический, крайне эффектный и зрелищный вид, - сказал Краснов. - Его интересно демонстрировать с производственной точки зрения. Конечно, не в ближайшей перспективе, но в будущем - почему нет".

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