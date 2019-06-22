Организатор Кубка России по аквабайку отметил рост популярности этого вида спорта в стране

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Интерес к соревнованиям по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" в России растет. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Кубок России по аквабайку проходит в субботу в Конаково. В соревнованиях принимают участие порядка 70 спортсменов, что является лучшим результатом в истории турнира.

"Мы считаем, что интерес к этому спорту повышается, - сказал Краснов. - Об этом можно судить по количеству людей, которые вовлекаются в него, по тому, сколько приобретается техники. Развитие происходит, пусть и не такое быстрое, в некоторой степени тяжелое, инертное".