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Организатор Кубка России по аквабайку отметил рост популярности этого вида спорта в стране

В соревнованиях к Конаково принимают участие порядка 70 спортсменов

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Интерес к соревнованиям по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" в России растет. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Кубок России по аквабайку проходит в субботу в Конаково. В соревнованиях принимают участие порядка 70 спортсменов, что является лучшим результатом в истории турнира.

"Мы считаем, что интерес к этому спорту повышается, - сказал Краснов. - Об этом можно судить по количеству людей, которые вовлекаются в него, по тому, сколько приобретается техники. Развитие происходит, пусть и не такое быстрое, в некоторой степени тяжелое, инертное".

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