Лучница Перова заявила, что женская команда России еще не готова к Олимпийским играм

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Лучница Ксения Перова после поражения в четвертьфинале Европейских игр от сборной Дании заявила, что российская команда пока не готова к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Слова Перовой приводит пресс-служба Европейских игр.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу датской команды.

"После проигрыша немного проще думать, что у нас уже есть квалификация на Олимпийские игры 2020 года, но наши плохие результаты означают, что мы еще не готовы к Играм и должны тренироваться усерднее и лучше", - сказала Перова.

Перова является серебряным призером Олимпиады 2016 года в команде, также на ее счету одна победа на чемпионатах мира в командных соревнованиях и одна в индивидуальном первенстве. На чемпионатах Европы она завоевала две золотые медали (команда и личное первенство) и одну бронзу (команда).

Европейские игры в Белоруссии завершатся 30 июня.