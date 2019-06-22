Лисин отметил бойцовские качества российских стрелков, завоевавших золото Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов показали бойцовские качества на Европейских играх в Минске, выиграв золото. Об этом журналистам заявил президент Стрелкового союза России Владимир Лисин.

В субботу Бацарашкина и Черноусов завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Это был первый комплект медалей, разыгранный на соревнованиях.

"Ребята - бойцы. А что касается организации, то я всегда должен думать о том, что мне не нравится. То, что хорошо, и так видно всем. Если говорить о Минске, то здесь пока не нравится жара", - сказал Лисин.

В финале россияне одержали победу над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем со счетом 17:9. В противостоянии за бронзовую медаль победу одержали немецкие спортсмены Сандра и Кристиан Райц, которые оказались сильнее белорусов Виктории Чайки и Абдул-Азиза Курди (16:8).