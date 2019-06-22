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Футбол в России

Футбольный клуб "Спартак" обыграл "Сочи" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 7:1

ТАСС, 22 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

В составе победителей хет-трик оформил Луис Адриано (23, 40 и 60-я минуты), также голы забили Солтмурад Бакаев (32), Александр Ломовицкий (37), Максим Глушенков (71) и Георгий Мелкадзе (90). У "Сочи" с пенальти отличился Анатолий Катрич (76).

Следующий матч "Спартак" проведет против "Ростова" на Кубке Париматч Премьер. Встреча состоится в австрийском Пёллау 26 июня.

Чемпионат России по футболу стартует 12 июля. В первом туре чемпионата "Спартак" сыграет против "Сочи", встреча состоится 13 июля в Москве. Начало игры - в 19:00 мск.

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