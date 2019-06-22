Клуб ПФЛ "Сахалин" лишен трех очков в сезоне-2018/19 за долги перед игроками

ТАСС, 22 июня. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение снять с южно-сахалинского клуба "Сахалин", выступавшего в прошедшем сезоне в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), три очка за невыплату задолженностей игрокам. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Сахалин" по итогам сезона занял первое место в зоне "Восток", набрав 47 очков и опередив омский "Иртыш" на два очка. Таким образом, "Сахалин" с 44 очками опустился на второе место. Сахалинский клуб ранее отказался от участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне, благодаря чему калининградская "Балтика", занявшая 16-е место, сохранила прописку в ФНЛ.

Также трех очков за долги перед игроками лишился саранский клуб ФНЛ "Мордовия", который по итогам сезона набрал 47 очков и заняла 12-е место. После применения санкций у саранской команды стало 44 очка, она опустилась на 14-е место.