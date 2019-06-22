Баскетболисты Мозгов и Швед вызваны в сборную России для подготовки к Кубку мира

ТАСС, 22 июня. Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу огласил список игроков, вызванных для участия в тренировочном сборе перед Кубком мира 2019 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Основной сбор команды начнется 22 июля на базе в подмосковном Новогорске. Всего на тренировочный сбор было вызвано 24 баскетболиста. Отмечается, что к сборной присоединится один или несколько игроков, отобранных тренерским штабом по итогам просмотрового лагеря, который пройдет с 17 по 19 июля.

Полный список спортсменов выглядит следующим образом:

защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба - "Химки"), Евгений Колесников (УНИКС, Казань), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все - ЦСКА);

форварды - Никита Балашов ("Невежис", Литва), Евгений Валиев, Владислав Трушкин, Сергей Карасев (все - "Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба - "Химки"), Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА);

центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин ("Автодор", Саратов), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов ("Орландо", Национальная баскетбольная ассоциация).

В рамках подготовки к Кубку мира сборная России со 2 по 4 августа сыграет в Самаре против национальных команд Иордании и Ирана. С 8 по 10 августа на турнире в итальянской Вероне россияне встретятся со сборными Италии, Венесуэлы и Сенегала. 17 и 18 августа российские баскетболисты сыграют против команд Финляндии и Литвы в финском Эспоо. Также россияне проведут матчи с командами Аргентины и Испании в рамках турнира в китайском Нинбо 26 и 28 августа.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября. По его итогам семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.