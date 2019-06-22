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Европейские игры-2019

Стрелок Черноусов назвал Европейские игры этапом подготовки к Олимпиаде в Токио

Россиянин в паре в Виталиной Бацарашкиной завоевал золото Игр в Минске
Артем Черноусов Сергей Бобылев/ТАСС
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Артем Черноусов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Чемпион Европейских игр по пулевой стрельбе Артем Черноусов назвал соревнования в Минске этапом подготовки к Олимпиаде 2021 года. Такое мнение спортсмен в субботу высказал журналистам.

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Черноусов и Виталина Бацарашкина завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале россияне одержали победу над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем со счетом 17:9.

"Здесь довольно тяжело находиться, очень душно и жарко, страшно представить, сколько мы тут уже находимся - с начала квалификации, а жара сильно выматывает. Это добавляет сложностей, но они преодолимы, - сказал Черноусов. - Голова и психология очень много решают в таких стартах, потому что стрелять умеют все, а побеждает тот, кто лучше справляется с собой. То, что мы выиграли первое золото Игр - это довольно почетно".

"Для меня это тренировочный процесс. Делали здесь то, что делали на тренировках, Европейские игры - это часть подготовки к Олимпийским играм в Токио", - добавил спортсмен.

Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.

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