"Иртыш" по итогам исполкома РФС примет решение о возможном участии в ФНЛ

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Иртыш" изучит возможность выступления в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоится 26 июня. Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Сергей Новиков.
Ранее палата РФС по разрешению споров решила снять с южно-сахалинского клуба "Сахалин" три очка за невыплату задолженностей игрокам. Таким образом, команда, с 47 очками занявшая первое место в зоне "Восток" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), опустилась на вторую строчку, пропустив вперед "Иртыш", в активе которого 45 очков. При этом сахалинский клуб ранее отказался от участия в ФНЛ в следующем сезоне, благодаря чему калининградская "Балтика", занявшая 16-е место, сохранила прописку во втором по силе дивизионе российского футбола.
"26 июня состоится заседание исполкома РФС, это высший орган управления российским футболом, - сказал Новиков. - Один из вопросов - подведение итогов. Если итоги первенства будут утверждены и "Иртыш" будет на первом месте, тогда мы с учредителями будем встречаться и рассматривать этот вопрос. Если решение будет другим, значит все останется, как есть".
Президент "Иртыша" отметил, что в клубе еще не изучали финансовую составляющую возможного выступления в ФНЛ. "Есть огромное желание, ждем 26 июня", - добавил он.