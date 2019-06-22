"Иртыш" по итогам исполкома РФС примет решение о возможном участии в ФНЛ

Ранее палата РФС по разрешению споров решила снять с южно-сахалинского клуба "Сахалин" три очка за невыплату задолженностей игрокам. Таким образом, команда, с 47 очками занявшая первое место в зоне "Восток" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), опустилась на вторую строчку, пропустив вперед "Иртыш", в активе которого 45 очков. При этом сахалинский клуб ранее отказался от участия в ФНЛ в следующем сезоне, благодаря чему калининградская "Балтика", занявшая 16-е место, сохранила прописку во втором по силе дивизионе российского футбола.

"26 июня состоится заседание исполкома РФС, это высший орган управления российским футболом, - сказал Новиков. - Один из вопросов - подведение итогов. Если итоги первенства будут утверждены и "Иртыш" будет на первом месте, тогда мы с учредителями будем встречаться и рассматривать этот вопрос. Если решение будет другим, значит все останется, как есть".

Президент "Иртыша" отметил, что в клубе еще не изучали финансовую составляющую возможного выступления в ФНЛ. "Есть огромное желание, ждем 26 июня", - добавил он.