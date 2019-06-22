Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над командой Украины со счетом 21:14 в заключительном матче группового этапа на II Европейских играх в Белоруссии.

Сборная России в составе Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова, Станислава Шарова и Алексея Жердева в рамках группового этапа ранее обыграла команду Италии со счетом 22:15 и уступила команде Франции со счетом 21:22. Российские баскетболисты вышли в четвертьфинал турнира вместе с французской командой. Все участники четвертьфиналов определятся позднее.

Сборная России в мужском рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA) занимает второе место, лидирует команда Сербии. Баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.