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Ершов: системная работа помогла увеличить число аквабайкеров на Кубке России

Турнир проходит в Конаково

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Увеличение количества участников Кубка России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" стало возможно благодаря системной работе. Об этом ТАСС сообщил главный организатор турнира Михаил Ершов.

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Кубок России по аквабайку проходит в субботу в Конаково. В соревнованиях принимают участие порядка 70 спортсменов, что является лучшим результатом в истории турнира.

"Законы любого результата известны - нужно что-то делать, чтобы его достичь, - сказал Ершов. - Мы систематически проводим соревнования. И когда люди видят, что есть какое-то движение, появилось внимание к детскому направлению, наши спортсмены начали выезжать на чемпионаты мира, они тоже хотят участвовать в этом".

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