Ешеев: ветер повлиял на выступление российских лучниц на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Порывы ветра повлияли на выступление российских лучниц в командных соревнованиях на Европейских играх в Минске. Такое мнение ТАСС в субботу высказал глава Федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев.

Россиянки в четвертьфинале командного турнира уступили сборной Дании (4:5). Мужская команда также в четвертьфинальном поединке проиграла испанцам (2:6).

"Особенность альтернативной стрельбы как раз в том, что каждой команде выпадает разная погода. Сегодня получилось так, что ветер то стихал, то дул, а во время нашей стрельбы были сильные порывы. На погоду валить - последнее дело, но так сегодня не повезло нашим девочкам с датчанками. Верим в то, что в оставшихся соревнованиях покажем более хорошие результаты", - сказал Ешеев.

"Мужская сборная уже в квалификации показала не очень хороший результат - шестое место. Верили, что сможем выступить хорошо, но испанцы оказались сильнее", - добавил собеседник ТАСС.

Европейские игры в Белоруссии завершатся 30 июня.