{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Колобков поздравил стрелков Бацарашкину и Черноусова с золотом Европейских игр в Минске

На Играх в Минске российские стрелки победили в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов одержали важную победу для всей национальной сборной, завоевав первое золото II Европейских игр в Минске. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

На эту тему
Первое золото Европейских игр завоевали российские стрелки Бацарашкина и Черноусов

Черноусов и Бацарашкина завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале россияне одержали победу над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем со счетом 17:9.

"Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов открыли счет медалям всей команды с награды высшей пробы. Я поздравляю наших стрелков с этой важной для сборной победой и желаю им новых успехов", - заявил Колобков.

Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Женская сборная Белоруссии победила в акробатике на Европейских играх
Серебряные награды выиграли представительницы Бельгии, бронза - у спортсменок из Португалии
Читать полностью