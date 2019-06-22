Колобков поздравил стрелков Бацарашкину и Черноусова с золотом Европейских игр в Минске

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов одержали важную победу для всей национальной сборной, завоевав первое золото II Европейских игр в Минске. Об этом в субботу журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Черноусов и Бацарашкина завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале россияне одержали победу над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем со счетом 17:9.

"Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов открыли счет медалям всей команды с награды высшей пробы. Я поздравляю наших стрелков с этой важной для сборной победой и желаю им новых успехов", - заявил Колобков.

Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Черноусов также является серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.