Гендиректор ФК "Сочи" не придает значения крупному поражению от "Спартака"

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольного клуба "Сочи" не придает серьезного значения крупному поражению со счетом 1:7 от "Спартака" в товарищеском матче. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

"Посмотрели всех, кого хотели - и из старого состава, и из новичков. Определенную картину этот матч нам показал, - сказал Рубашко. - Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать. На сегодняшний счет смотреть не нужно - впереди еще один сбор, самые важные игры будут в чемпионате".

"По сути это первая игра на уровне премьер-лиги. Соперник сыгранный и мастеровитый, другие скорости, а команда находится под нагрузками. Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло, для нас это не удивительно", - добавил гендиректор дебютанта РПЛ.

Представитель руководства "Сочи" не стал оценивать действия игроков, которые находятся в команде на просмотре. "Футболисты, даже те, кто на контрактах, должны понимать, насколько они заслуживают места в составе. Это и есть предсезонная работа. Перерыв достаточно короткий и нам есть, над чем работать", - отметил он.

"Цель на сезон? Она будет озвучена перед началом чемпионата", - сказал Рубашко.

"Сочи" в сезоне-2018/19 занял второе место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал прямую путевку в РПЛ. В первом туре чемпионата России команда из Краснодарского края 13 июля в Москве сыграет со "Спартаком".