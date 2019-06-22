Ершов: российские фристайлисты могут претендовать на высокие места на ЧМ по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Российские аквабайкеры способны достигать самых высоких результатов на чемпионате мира в дисциплине "фристайл". Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Ершов.

В нынешнем сезоне фристайлист Сергей Чемезов занял третье и четвертое места на этапах мирового первенства и идет на промежуточной третьей позиции. Этот результат является лучшим в истории российской национальной команды. Оставшиеся три этапа чемпионата мира пройдут в Китае, Индии и ОАЭ.

"Конечно могут, почему же нет, - сказал Ершов в ответ на вопрос о том, могут ли российские фристайлисты добиться успеха на чемпионатах мира. - На самом деле это не так уж сложно, подготовка фристайлиста достаточно проста и понятна. Современный фристайл - это батутная дорожка. Важно уметь работать с газом и уметь кувыркаться".