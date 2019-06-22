Женская сборная Белоруссии победила в акробатике на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Белоруссии завоевала золотые медали в балансовых упражнениях по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Спортсменки набрали 29,520 балла. Серебряные награды завоевали представительницы Бельгии (29,230), бронза - у спортсменок из Португалии (28,570). Российская сборная не была представлена в данном виде программы.

II Европейские игры завершатся 30 июня.