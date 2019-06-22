Женская сборная Белоруссии победила в акробатике на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Белоруссии завоевала золотые медали в балансовых упражнениях по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.
Спортсменки набрали 29,520 балла. Серебряные награды завоевали представительницы Бельгии (29,230), бронза - у спортсменок из Португалии (28,570). Российская сборная не была представлена в данном виде программы.
II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Белоруссия
|1
|1
|0
|2
|2
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|2
|Россия
|1
|0
|0
|1
|4
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|4
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|6
|Дания
|0
|0
|1
|1
|6
|Германия
|0
|0
|1
|1
|6
|Италия
|0
|0
|1
|1
|6
|Португалия
|0
|0
|1
|1