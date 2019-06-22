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Европейские игры-2019

Женская сборная Белоруссии победила в акробатике на Европейских играх

Серебряные награды выиграли представительницы Бельгии, бронза - у спортсменок из Португалии

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Белоруссии завоевала золотые медали в балансовых упражнениях по спортивной акробатике на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Спортсменки набрали 29,520 балла. Серебряные награды завоевали представительницы Бельгии (29,230), бронза - у спортсменок из Португалии (28,570). Российская сборная не была представлена в данном виде программы.

II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Белоруссия1102
2Великобритания1001
2Россия1001
4Бельгия0101
4Сербия0101
6Дания0011
6Германия0011
6Италия0011
6Португалия0011

 

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