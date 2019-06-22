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Европейские игры-2019

Женская сборная Великобритании по стрельбе из лука завоевала золото Европейских игр

Во встрече за бронзовые медали датчанки победили немок

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Великобритании по стрельбе из классического лука в финале победила команду Белоруссии и стала победителем Европейских игр в Минске.

Во встрече за бронзовые медали сборная Дании была точнее команды Германии.

Россиянки выбыли из борьбы после четвертьфинала, уступив датчанкам.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Белоруссия1102
2Великобритания1001
2Россия1001
4Бельгия0101
4Сербия0101
6Дания0011
6Германия0011
6Италия0011
6Португалия0011
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