Женская сборная Великобритании по стрельбе из лука завоевала золото Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Великобритании по стрельбе из классического лука в финале победила команду Белоруссии и стала победителем Европейских игр в Минске.
Во встрече за бронзовые медали сборная Дании была точнее команды Германии.
Россиянки выбыли из борьбы после четвертьфинала, уступив датчанкам.
Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Белоруссия
|1
|1
|0
|2
|2
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|2
|Россия
|1
|0
|0
|1
|4
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|4
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|6
|Дания
|0
|0
|1
|1
|6
|Германия
|0
|0
|1
|1
|6
|Италия
|0
|0
|1
|1
|6
|Португалия
|0
|0
|1
|1