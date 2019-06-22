Каримова и Каменский завоевали золото на Европейских играх в стрельбе из винтовки в миксте

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финале они победили соотечественников Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12. В матче за бронзовые медали сильнее оказались чешские стрелки Анета Брабцова и Филип Непейхал, одолевшие норвежцев Джанетт Хегг Дюстад и Хенрика Ларсена (17:11).

В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на чемпионате мира 2018 года. Соревнования среди смешанных команд впервые пройдут на Играх-2020.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл два золота и одно серебро, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых медалей, одна серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.

Каримова является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа".

II Европейские игры завершатся 30 июня.