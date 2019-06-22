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Европейские игры-2019

Мужская сборная Франции по стрельбе из лука завоевала золото Европейских игр

Серебро досталось команде Нидерландов, бронзу завоевали итальянцы

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по стрельбе из классического лука в финале победила команду Нидерландов и стала победителем Европейских игр в Минске.

Во встрече за бронзовые медали сборная Италии была точнее команды Испании.

Российские лучники выбыли из борьбы после четвертьфинала, уступив испанцам.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия2103
2Белоруссия1102
3Великобритания1001
3Франция1001
5Бельгия0101
5Нидерланды0101
5Сербия0101
8Дания0011
8Германия0011
8Италия0011
8Португалия0011
8Чехия0011
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