Мужская сборная Франции по стрельбе из лука завоевала золото Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по стрельбе из классического лука в финале победила команду Нидерландов и стала победителем Европейских игр в Минске.
Во встрече за бронзовые медали сборная Италии была точнее команды Испании.
Российские лучники выбыли из борьбы после четвертьфинала, уступив испанцам.
Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|2
|1
|0
|3
|2
|Белоруссия
|1
|1
|0
|2
|3
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|3
|Франция
|1
|0
|0
|1
|5
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|5
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|5
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|8
|Дания
|0
|0
|1
|1
|8
|Германия
|0
|0
|1
|1
|8
|Италия
|0
|0
|1
|1
|8
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|8
|Чехия
|0
|0
|1
|1