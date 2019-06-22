Мужская сборная Франции по стрельбе из лука завоевала золото Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по стрельбе из классического лука в финале победила команду Нидерландов и стала победителем Европейских игр в Минске.

Во встрече за бронзовые медали сборная Италии была точнее команды Испании.

Российские лучники выбыли из борьбы после четвертьфинала, уступив испанцам.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.