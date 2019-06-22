Голландская велогонщица Вибес завоевала золото европейских игр в шоссейной гонке

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Голландская велогонщица Лорена Вибес стала обладательницей золотой медали в групповой шоссейной гонке.
Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Нидерландов олимпийская чемпионка в групповой гонке 2012 года Марианна Вос. Бронза у белорусской спортсменки Татьяны Шараковой.
Россиянка Елизавета Ошуркова заняла 19-е место, Диана Климова - 21-е, Полина Кириллова - 43-е, Мария Новолодская - 48-е. Россиянка Дарья Малькова не сумела прийти к финишу.
Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|3
|1
|0
|4
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|2
|4
|4
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|4
|Франция
|1
|0
|0
|1
|6
|Азербайджан
|0
|1
|0
|0
|6
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|6
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|9
|Дания
|0
|0
|1
|1
|9
|Германия
|0
|0
|1
|1
|9
|Италия
|0
|0
|1
|1
|9
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|9
|Чехия
|0
|0
|1
|1