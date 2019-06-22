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Европейские игры-2019

Голландская велогонщица Вибес завоевала золото европейских игр в шоссейной гонке

Лучшая из россиянок Елизавета Ошуркова заняла 19-е место

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Голландская велогонщица Лорена Вибес стала обладательницей золотой медали в групповой шоссейной гонке.

Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Нидерландов олимпийская чемпионка в групповой гонке 2012 года Марианна Вос. Бронза у белорусской спортсменки Татьяны Шараковой.

Россиянка Елизавета Ошуркова заняла 19-е место, Диана Климова - 21-е, Полина Кириллова - 43-е, Мария Новолодская - 48-е. Россиянка Дарья Малькова не сумела прийти к финишу.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия3104
2Нидерланды1203
3Белоруссия1124
4Великобритания1001
4Франция1001
6Азербайджан0100
6Бельгия0101
6Сербия0101
9Дания0011
9Германия0011
9Италия0011
9Португалия0011
9Чехия0011
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