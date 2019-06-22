Велогонщице Ошурковой не хватило командной работы для медали Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Отсутствие командной работы не позволило российской велогонщице Елизавете Ошурковой завоевать медаль в групповой гонке на II Европейских играх в Минске. Об этом она заявила ТАСС в субботу после гонки.

Групповая гонка прошла в субботу. Ошуркова заняла 19-е место, ее соотечественницы Диана Климова, Полина Кириллова и Мария Новолодская стали 21-й, 43-й и 48-й соответственно. Еще одна россиянка Дарья Малкова сошла с дистанции. Победу в гонке одержала голландка Лорена Вибес, второй стала ее соотечественница Марианна Вос, бронза в активе представительницы Белоруссии Татьяны Шараковой.

"Все в принципе ожидаемо, считаю, что по силам я была достойна пьедестала, но очень сложно ехать без командной работы. Когда есть командная работа, как у Нидерландов, Италии, Белоруссии, все дается проще. Сегодня у нас этого не было, надеюсь, что когда-нибудь появится. Конечно, с девчонками обсудим гонку, у нас будет собрание, конечно, мне есть что сказать, нужно делать работу над ошибками, а они есть всегда, даже тогда, когда выигрываешь", - заявила Ошуркова.

Спортсменка отметила хорошую погоду и интересную трассу. "Нам сегодня повезло с погодой, мы ждали, что будет гроза, ливень, но все хорошо, - продолжила спортсменка. - Местная трасса мне понравилась, она интересная. Я видела график, думала, что трасса будет намного сложнее, но трасса очень интересная, техничная, были и подъемы, и брусчатка тут тоже была, интересный финиш, в общем, идеальная трасса".

Ошуркова отметила высокий уровень организации соревнований. "Отличный уровень организации, я рада, что наши соседи, братья, все так организовали. Я езжу по зарубежным странам и редко вижу такую хорошую организацию", - подчеркнула велогонщица.

Европейские игры завершатся 30 июня.