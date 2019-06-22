Фристайлист Чемезов намерен улучшить свои позиции на чемпионате мира по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Российский фристайлист Сергей Чемезов ставит перед собой цель улучшить позиции в общем зачете чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Об этом спортсмен сообщил ТАСС в субботу.

В нынешнем сезоне Чемезов занял третье и четвертое места на двух этапах мирового первенства и занимает третье место в общем зачете. Этот результат является лучшим в истории российской национальной команды.

"Сейчас я делю позицию с другим спортсменом, рассчитываю немного изменить свой результат, закрепиться на третьем месте как минимум, - сказал Чемезов. - И дальше буду стараться, как всегда".

Оставшиеся этапы чемпионата мира пройдут в Китае, Индии и ОАЭ.