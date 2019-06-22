СМИ: "Бостон" может заключить контракт с 231-сантиметровым баскетболистом Фоллом

ТАСС, 22 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон" может подписать контракт с сенегальским центровым Тако Фоллом. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста ESPN Джонатана Гивони.

По информации источника, контракт со спортсменом планируется подписать 8 июля. Отмечается, что соглашение будет заключено по специальному типу, оно позволит Фоллу выступать в Лиге развития и может быть преобразовано в двусторонний контракт.

23-летний Фолл может стать одним из самых высоких баскетболистов в истории НБА наряду с Георге Мурешаном и Мануте Болом, чей рост также 231 см.

С 2015 по 2019 год Фолл выступал за команду университета Центральной Флориды. Он участвовал в прошедшем драфте НБА, но не был выбран.