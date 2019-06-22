Сборная России по баскетболу 3х3 проиграла белорускам во втором матче на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" со счетом 16:21 уступила команде Белоруссии во втором матче группового этапа на II Европейских играх в Минске.

В группе A сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик также сыграет против команды Италии, встреча состоится в субботу позднее. Ранее россиянки обыграли сборную Сербии со счетом 15:9. По итогам группового этапа две лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.