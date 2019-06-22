Стрелок Каменский: победа в миксте придаст сил и вдохновения на все Европейские игры

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Победа в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте придаст российскому стрелку Сергею Каменскому вдохновения на оставшиеся дисциплины Игр. Такое мнение журналистам в субботу высказал сам Каменский.

Каменский и Юлия Каримова завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на II Европейских играх, которые проходят в Минске. В финале они победили соотечественников Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12.

"Ощущения после победы потрясающие, эйфория, безумно счастлив за себя и свою подругу по команде. Мы сегодня отлично поработали, и эта победа точно придаст мне сил и вдохновения на оставшиеся здесь старты. Оптимистичное начало говорит о том, что продолжится все тоже хорошо, будем стараться. Мне в Минске предстоит еще три старта, так что уже завтра предстоит освежить голову и начать работать", - сказал Каменский.

"Очень хорошее начало, нужно поддерживать этот темп, - добавила Каримова. - Сегодня жарко и тяжело было всем, но мы справились немного лучше, чем другие спортсмены".

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трех положений. На чемпионате мира 2018 года он выиграл две золотых медали и одну серебряную, на чемпионате мира - 2014 - бронзу и серебро. Также на его счету семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали чемпионатов Европы. Каримова является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа".

II Европейские игры завершатся 30 июня.