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Формула-1

Гонщик Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" во Франции

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 16-й результат

ТАСС, 22 июня. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 28,319 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валтери Ботас (отставание - 0,286 секунды), третье место занял гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако (+0,646).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят не сумел попасть в третий сегмент квалификации, выбыв после первого круга и заняв итоговое 16-е место. Его партнер по команде таец Александер Албон также не сумел пробиться в третий сегмент, выбыв во втором круге и показав 11-й результат.

Гонка Гран-при Франции пройдет 23 июня, начало - 16:10 мск.

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