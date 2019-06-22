Российская дзюдоистка Долгова завоевала серебро на Европейских играх в Минске

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль II Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финальном поединке весовой категории до 48 кг Долгова проиграла украинке Дарье Белодед. Бронзовые медали завоевали представительница Испании Хулия Фигероа и словенка Маруса Стангар.

Долгова является чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером Европейских игр 2015 года.

Эта медаль стала шестой для сборной России в общем зачете Европейских игр - три золотые, две серебряные и бронзовая. II Европейские игры завершатся 30 июня.