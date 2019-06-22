Российская дзюдоистка Долгова завоевала серебро на Европейских играх в Минске

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль II Европейских играх, которые проходят в Минске.
В финальном поединке весовой категории до 48 кг Долгова проиграла украинке Дарье Белодед. Бронзовые медали завоевали представительница Испании Хулия Фигероа и словенка Маруса Стангар.
Долгова является чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером Европейских игр 2015 года.
Эта медаль стала шестой для сборной России в общем зачете Европейских игр - три золотые, две серебряные и бронзовая. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|3
|2
|1
|6
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|4
|6
|4
|Франция
|1
|0
|1
|2
|5
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|5
|Украина
|1
|0
|0
|1
|7
|Азербайджан
|0
|1
|2
|3
|8
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|8
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|10
|Дания
|0
|0
|1
|1
|10
|Германия
|0
|0
|1
|1
|10
|Италия
|0
|0
|1
|1
|10
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|10
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|10
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|10
|Испания
|0
|0
|1
|1
|10
|Румыния
|0
|0
|1
|1
|10
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|10
|Словения
|0
|0
|1
|1