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Европейские игры-2019

Российская дзюдоистка Долгова завоевала серебро на Европейских играх в Минске

В финальном поединке весовой категории до 48 кг спортсменка проиграла украинке Дарье Белодед
Ирина Долгова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Ирина Долгова
© Владимир Гердо/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Ирина Долгова завоевала серебряную медаль II Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финальном поединке весовой категории до 48 кг Долгова проиграла украинке Дарье Белодед. Бронзовые медали завоевали представительница Испании Хулия Фигероа и словенка Маруса Стангар.

Долгова является чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером Европейских игр 2015 года.

Эта медаль стала шестой для сборной России в общем зачете Европейских игр - три золотые, две серебряные и бронзовая. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия3216
2Нидерланды1203
3Белоруссия1146
4Франция1012
5Великобритания1001
5Украина1001
7Азербайджан0123
8Бельгия0101
8Сербия0101
10Дания0011
10Германия0011
10Италия0011
10Португалия0011
10Чехия0011
10Болгария0011
10Испания0011
10Румыния0011
10Грузия0011
10Словения0011
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