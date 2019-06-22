Бельгийские акробатки завоевали золото в динамических упражнениях на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Бельгии по спортивной акробатике заняла первое место в групповых динамических упражнениях на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Сборная Бельгии в составе Шарлотты Ван Ройен, Бритт Вандердонкт и Талии Де Тройер показала результат 28.830 баллов. Серебро завоевали спортсменки из Португалии (28,740 балла), бронза досталась команде Белоруссии (28,090).

Ранее в субботу команда Бельгии завоевала серебро в групповых балансовых упражнениях.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Команда Бельгии идет четвертой с одной золотой, серебряной и бронзовой наградами. II Европейские игры завершатся 30 июня.