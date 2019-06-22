Бельгийские акробатки завоевали золото в динамических упражнениях на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Бельгии по спортивной акробатике заняла первое место в групповых динамических упражнениях на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Сборная Бельгии в составе Шарлотты Ван Ройен, Бритт Вандердонкт и Талии Де Тройер показала результат 28.830 баллов. Серебро завоевали спортсменки из Португалии (28,740 балла), бронза досталась команде Белоруссии (28,090).
Ранее в субботу команда Бельгии завоевала серебро в групповых балансовых упражнениях.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Команда Бельгии идет четвертой с одной золотой, серебряной и бронзовой наградами. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|3
|2
|1
|6
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|7
|9
|4
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|5
|Франция
|1
|0
|1
|2
|6
|Великобритания
|1
|0
|0
|1
|6
|Украина
|1
|0
|0
|1
|8
|Азербайджан
|0
|1
|2
|3
|9
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|10
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|11
|Румыния
|0
|0
|2
|2
|11
|Грузия
|0
|0
|2
|2
|13
|Дания
|0
|0
|1
|1
|13
|Германия
|0
|0
|1
|1
|13
|Италия
|0
|0
|1
|1
|13
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|13
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|13
|Испания
|0
|0
|1
|1
|13
|Словения
|0
|0
|1
|1