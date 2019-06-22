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Европейские игры-2019

Бельгийские акробатки завоевали золото в динамических упражнениях на Европейских играх

Серебро досталось команде Португалии, бронза у спортсменок из Белоруссии

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная Бельгии по спортивной акробатике заняла первое место в групповых динамических упражнениях на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Сборная Бельгии в составе Шарлотты Ван Ройен, Бритт Вандердонкт и Талии Де Тройер показала результат 28.830 баллов. Серебро завоевали спортсменки из Португалии (28,740 балла), бронза досталась команде Белоруссии (28,090).

Ранее в субботу команда Бельгии завоевала серебро в групповых балансовых упражнениях.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Команда Бельгии идет четвертой с одной золотой, серебряной и бронзовой наградами. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия3216
2Нидерланды1203
3Белоруссия1179
4Бельгия1113
5Франция1012
6Великобритания1001
6Украина1001
8Азербайджан0123
9Португалия0112
10Сербия0101
11Румыния0022
11Грузия0022
13Дания0011
13Германия0011
13Италия0011
13Чехия0011
13Болгария0011
13Испания0011
13Словения0011

 

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