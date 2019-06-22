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Европейские игры-2019

Грузинский дзюдоист Чхвимиани завоевал золото на Европейских играх

В финальном поединке спортсмен оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финальном поединке он оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса. Бронзовые медали завоевали бельгиец Йорре Верстратен и представитель Грузии Амиран Папинашвили.

В активе сборной Грузии три медали на II Европейских играх - одна золотая и две бронзовые.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия3249
2Нидерланды1203
3Белоруссия1179
4Бельгия1113
5Грузия1023
6Франция1012
6Великобритания1012
6Украина1012
9Азербайджан0123
10Португалия0112
10Испания0112
12Сербия0101
13Румыния0033
14Дания0011
14Германия0011
14Италия0011
14Чехия0011
14Болгария0011
14Словения0011
14Молдова0011
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