Грузинский дзюдоист Чхвимиани завоевал золото на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финальном поединке он оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса. Бронзовые медали завоевали бельгиец Йорре Верстратен и представитель Грузии Амиран Папинашвили.

В активе сборной Грузии три медали на II Европейских играх - одна золотая и две бронзовые.

Европейские игры завершатся 30 июня.