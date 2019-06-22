Грузинский дзюдоист Чхвимиани завоевал золото на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на II Европейских играх, которые проходят в Минске.
В финальном поединке он оказался сильнее испанца Франсиско Гарригоса. Бронзовые медали завоевали бельгиец Йорре Верстратен и представитель Грузии Амиран Папинашвили.
В активе сборной Грузии три медали на II Европейских играх - одна золотая и две бронзовые.
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|3
|2
|4
|9
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|7
|9
|4
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|5
|Грузия
|1
|0
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|1
|2
|6
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|6
|Украина
|1
|0
|1
|2
|9
|Азербайджан
|0
|1
|2
|3
|10
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|10
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|13
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|14
|Дания
|0
|0
|1
|1
|14
|Германия
|0
|0
|1
|1
|14
|Италия
|0
|0
|1
|1
|14
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|14
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|14
|Словения
|0
|0
|1
|1
|14
|Молдова
|0
|0
|1
|1