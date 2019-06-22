В федерации стрельбы назвали запланированным успех россиян на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Успешный старт российских стрелков на Европейских играх в Минске был запланированным. Об этом исполнительный директор Стрелкового союза России, член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Анна Лещикова в субботу сообщила ТАСС.

Каримова и Каменский завоевали золото на Европейских играх в стрельбе из винтовки в миксте

В первый день Игр в Минске россияне завоевали две золотые и одну серебряную медаль в пулевой стрельбе. Первое золото Игр выиграли Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Юлия Каримова и Сергей

Каменский завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, серебро в этой же дисциплине досталось Анастасии Галашиной и Владимиру Масленникову.

"Такой результат был запланирован, ведь мы много готовились, - отметила Лещикова. - Что касается организационных вопросов, то всегда есть пространство для роста, всегда есть что улучшить. Надеемся, что завтра все будет еще лучше, чем сегодня".

II Европейские игры завершатся 30 июня.