Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу в весе до 72 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Галина Амбарцумян одержала победу над представительницей Франции Камиль Ларос в схватке за бронзовую награду Европейских игр в весовой категории до 72 кг.

Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу 28-летней россиянки. В другом поединке за бронзовую награду украинка Наталья Смал оказалась сильнее румынки Лорены-Александры Поделенски (4:0).

В финальной схватке, которая состоится позднее в субботу, за золотые награды поборются представительница Белоруссии Анжела Жилинская и грузинка Нино Одзелашвили.

Амбарцумян является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.