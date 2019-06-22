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Европейские игры-2019

Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу в весе до 72 кг на Европейских играх

В поединке за третье место она оказалась сильнее француженки Камиль Ларос

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Галина Амбарцумян одержала победу над представительницей Франции Камиль Ларос в схватке за бронзовую награду Европейских игр в весовой категории до 72 кг.

Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу 28-летней россиянки. В другом поединке за бронзовую награду украинка Наталья Смал оказалась сильнее румынки Лорены-Александры Поделенски (4:0).

В финальной схватке, которая состоится позднее в субботу, за золотые награды поборются представительница Белоруссии Анжела Жилинская и грузинка Нино Одзелашвили.

Амбарцумян является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия3249
2Нидерланды1203
3Белоруссия1179
4Бельгия1113
5Грузия1023
6Франция1012
6Великобритания1012
6Украина1012
9Азербайджан0123
10Португалия0112
10Испания0112
12Сербия0101
13Румыния0033
14Дания0011
14Германия0011
14Италия0011
14Чехия0011
14Болгария0011
14Словения0011
14Молдова0011
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