Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу в весе до 72 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Галина Амбарцумян одержала победу над представительницей Франции Камиль Ларос в схватке за бронзовую награду Европейских игр в весовой категории до 72 кг.
Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу 28-летней россиянки. В другом поединке за бронзовую награду украинка Наталья Смал оказалась сильнее румынки Лорены-Александры Поделенски (4:0).
В финальной схватке, которая состоится позднее в субботу, за золотые награды поборются представительница Белоруссии Анжела Жилинская и грузинка Нино Одзелашвили.
Амбарцумян является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|3
|2
|4
|9
|2
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|3
|Белоруссия
|1
|1
|7
|9
|4
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|5
|Грузия
|1
|0
|2
|3
|6
|Франция
|1
|0
|1
|2
|6
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|6
|Украина
|1
|0
|1
|2
|9
|Азербайджан
|0
|1
|2
|3
|10
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|10
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|13
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|14
|Дания
|0
|0
|1
|1
|14
|Германия
|0
|0
|1
|1
|14
|Италия
|0
|0
|1
|1
|14
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|14
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|14
|Словения
|0
|0
|1
|1
|14
|Молдова
|0
|0
|1
|1