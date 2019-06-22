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Сборные по баскетболу

Россиянки не смогли выйти в полуфинал Кубка мира по баскетболу 3х3

В матче 1/4 финала турнира россиянки уступили команде Австралии со счетом 13:19

ТАСС, 22 июня. Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде Австралии со счетом 13:19 в четвертьфинальном матче Кубка мира и не смогла выйти в полуфинал. Соревнования проходят в Амстердаме. 

В составе российской команды выступали Александра Столяр, Анастасия Логунова, Анна Лешковцева и Ольга Фролкина. В полуфинале австралийские спортсменки встретятся со сборной Китая, которая в четвертьфинале оказалась сильнее команды Румынии - 16:12. Также на стадии 1/4 финала пройдут матчи Франция - Италия и Испания - Венгрия.

Кубок мира по баскетболу 3х3 проходит каждый год начиная с 2012-го. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Италии. Сборная России трижды играла в финале турнира, в 2017 году во французском Нанте россиянки обыграли в решающем матче сборную Венгрии (19:12) и стали чемпионками мира. Российская команда дважды становилась второй и один раз завоевала бронзу турнира, на прошлом турнире россиянки завоевали серебро.

Баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020.

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