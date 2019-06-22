Прыгунья в длину Клишина выступит 2 июля на турнире в Марселе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина, вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, выступит 2 июля на турнире в Марселе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Алексей Николаев.

Сезон-2018 и первую половину 2019 года Клишина пропустила. 21 июня она выступила на турнире Dwight Phillips Invitational в США, где показала результат 6,84 метра.

"Планируется, что 2 июля Дарья Клишина выступит на турнире в Марселе", - сказал Николаев.

Главным стартом 2019 года станет чемпионат мира, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Катаре.