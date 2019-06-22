Дзюдоистка Кузютина завоевала серебро в весе до 52 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль Европейских игр в весовой категории до 52 кг, которые проходят в Минске.
В финале 30-летняя россиянка проиграла представительнице Косово Мажлинде Кельменди. Бронзовые медали достались британке Челси Джайлс и француженке Амандин Бушар.
Кузютина является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также в ее активе три бронзовые награды чемпионата мира, четыре золотые и две серебряные награды первенств Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|5
|5
|4
|14
|2
|Белоруссия
|3
|1
|8
|12
|3
|Грузия
|2
|1
|4
|7
|4
|Украина
|2
|1
|1
|4
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Франция
|1
|0
|2
|3
|8
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|11
|Испания
|0
|1
|1
|2
|11
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|16
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|17
|Дания
|0
|0
|1
|1
|17
|Германия
|0
|0
|1
|1
|17
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|17
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|17
|Словения
|0
|0
|1
|1
|17
|Молдова
|0
|0
|1
|1