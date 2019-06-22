{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Дзюдоистка Кузютина завоевала серебро в весе до 52 кг на Европейских играх

В финале россиянка проиграла представительнице Косово Мажлинде Кельменди

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль Европейских игр в весовой категории до 52 кг, которые проходят в Минске. 

В финале 30-летняя россиянка проиграла представительнице Косово Мажлинде Кельменди. Бронзовые медали достались британке Челси Джайлс и француженке Амандин Бушар.

Кузютина является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также в ее активе три бронзовые награды чемпионата мира, четыре золотые и две серебряные награды первенств Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия55414
2Белоруссия31812
3Грузия2147
4Украина2114
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Франция1023
8Великобритания1012
9Косово1001
10Азербайджан0134
11Португалия0112
11Испания0112
11Италия0112
14Израиль0101
14Сербия0101
16Румыния0033
17Дания0011
17Германия0011
17Чехия0011
17Болгария0011
17Словения0011
17Молдова0011
Теги
Европейские игры-2019
Футбол в России
Футболисты "Торпедо" разгромили "Шеффилд" в товарищеском матче
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0
Читать полностью