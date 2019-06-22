Дзюдоистка Кузютина завоевала серебро в весе до 52 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль Европейских игр в весовой категории до 52 кг, которые проходят в Минске.

В финале 30-летняя россиянка проиграла представительнице Косово Мажлинде Кельменди. Бронзовые медали достались британке Челси Джайлс и француженке Амандин Бушар.

Кузютина является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также в ее активе три бронзовые награды чемпионата мира, четыре золотые и две серебряные награды первенств Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.