Российский самбист Хертек стал вторым в весовой категории до 57 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Саян Хертек проиграл грузину Вахтанги Чидрашвили в финальной схватке за золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 57 кг.
Бронзовые награды достались представителю Белоруссии Владиславу Бурдзю и азербайджанцу Мехману Халилову.
Хертеку 31 год, он является победителем чемпионата мира 2017 года, обладателем бронзовой награды мирового первенства. Также в его активе золотая медаль Кубка мира и серебряная награда чемпионата Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, пять серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|5
|5
|4
|14
|2
|Белоруссия
|3
|1
|8
|12
|3
|Грузия
|2
|1
|4
|7
|4
|Украина
|2
|1
|1
|4
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Франция
|1
|0
|2
|3
|8
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|11
|Испания
|0
|1
|1
|2
|11
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|16
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|17
|Дания
|0
|0
|1
|1
|17
|Германия
|0
|0
|1
|1
|17
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|17
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|17
|Словения
|0
|0
|1
|1
|17
|Молдова
|0
|0
|1
|1