Российский самбист Хертек стал вторым в весовой категории до 57 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Саян Хертек проиграл грузину Вахтанги Чидрашвили в финальной схватке за золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 57 кг.

Бронзовые награды достались представителю Белоруссии Владиславу Бурдзю и азербайджанцу Мехману Халилову.

Хертеку 31 год, он является победителем чемпионата мира 2017 года, обладателем бронзовой награды мирового первенства. Также в его активе золотая медаль Кубка мира и серебряная награда чемпионата Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, пять серебряные и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.