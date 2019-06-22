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Боксерский бой Лебедев - Гуламирян может пройти во Франции

Дата и место проведения поединка будет названо позднее
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Поединок между суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и французом Арсеном Гуламиряном может пройти во Франции. Об этом ТАСС сообщили в субботу в команде Гуламиряна.

Ранее стало известно, что промоутеры боксеров договорились о проведении поединка. Дата и место проведения будет названо позднее. 

"Бой может состояться во Франции. Также рассматривается вариант проведения в России", - сказал собеседник агентства.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей. Уроженец Армении Гуламирян провел 24 поединка на профессиональном ринге, все из которых закончились его победой (16 - нокаутом).

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