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Европейские игры-2019

Дзюдоистка Долгова призналась, что довольна серебром Европейских игр в Минске

В финальном поединке весовой категории до 48 кг россиянка проиграла украинке Дарье Белодед

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Серебряная медаль II Европейских игр в Минске стала хорошим результатом для российской дзюдоистки Ирины Долговой. Об этом после финальной схватки она рассказала журналистам.

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В субботу в финальном поединке весовой категории до 48 кг Долгова проиграла украинке Дарье Белодед.

"Всегда хочется побеждать и выигрывать золото, но сегодня результатом я довольна. В конце соревнований накопилась усталость, плюс моя соперница по финалу выше меня ростом, к ней надо было искать подход. Ранее мы с ней пару раз встречались, я ее еще не побеждала. В концовке я пыталась навязать ей борьбу, но пройти через ее длинные руки было сложно", - сказала Долгова.

Долгова является чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером Европейских игр 2015 года. II Европейские игры завершатся 30 июня.

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