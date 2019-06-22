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Европейские игры-2019

Российский самбист Клецков завоевал бронзу в весе до 68 кг на Европейских играх

В схватке за бронзовую медаль россиянин одержал победу над итальянцем Маттиа Гальбьяти со счетом 5:0

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Никита Клецков завоевал бронзовую награду на Европейских играх в Минске в весовой категории до 68 кг.

В схватке за бронзовую медаль 32-летний россиянин одержал победу над итальянцем Маттиа Гальбьяти со счетом 5:0. Еще одну бронзовую медаль завоевал азербайджанец Эмиль Хасанов.

Золото у белоруса Александра Кокши, победившего в финале грузина Миндию Лилуашвили (5:0).

Клецков является двукратным чемпионом мира, он также завоевал две бронзовые награды мирового первенства. Также в активе спортсмена одна золотая и две серебряные медали чемпионата Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия55414
2Белоруссия31812
3Грузия2147
4Украина2114
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Франция1023
8Великобритания1012
9Косово1001
10Азербайджан0134
11Португалия0112
11Испания0112
11Италия0112
14Израиль0101
14Сербия0101
16Румыния0033
17Дания0011
17Германия0011
17Чехия0011
17Болгария0011
17Словения0011
17Молдова0011

 

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