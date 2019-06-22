Российский самбист Клецков завоевал бронзу в весе до 68 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Никита Клецков завоевал бронзовую награду на Европейских играх в Минске в весовой категории до 68 кг.

В схватке за бронзовую медаль 32-летний россиянин одержал победу над итальянцем Маттиа Гальбьяти со счетом 5:0. Еще одну бронзовую медаль завоевал азербайджанец Эмиль Хасанов.

Золото у белоруса Александра Кокши, победившего в финале грузина Миндию Лилуашвили (5:0).

Клецков является двукратным чемпионом мира, он также завоевал две бронзовые награды мирового первенства. Также в активе спортсмена одна золотая и две серебряные медали чемпионата Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.