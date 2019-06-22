Самбистка Бондарева испытывает облегчение после победы на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Елена Бондарева пока не осознала, что победила на Европейских играх, и испытывает только облегчение из-за завершения соревнований. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финальной схватки.

В субботу Бондарева завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг. В финале 34-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Анастасией Новиковой.

"Сейчас мысли только о том, что наконец-то все закончилось. Всегда после завершения соревнований испытываешь сначала облегчение, радость от победы даже пока не дошла, - рассказала Бондарева. - С соперницей, с которой боролась в финале, встречаюсь второй раз, в первый раз тоже ее победила. Но я не отталкиваюсь от выигранных встреч и на каждую схватку настраиваюсь как на финальную, по уровню тут все очень сильные, новичков не повезут на такие соревнования".

"Условия тут очень хорошие, разминочный зал с тремя коврами, - добавила спортсменка. - Мне очень нравятся и условия, и организация. Не была на Олимпийских играх, но думаю, это примерно сопоставимо по уровню".

Бондарева является трехкратной чемпионкой мира, также в ее активе золотая награда Кубка мира и две золотые и серебряная медали чемпионатов Европы.