Российские акробаты завоевали серебро в балансовых упражнениях на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев заняли второе место в балансовых упражнениях среди смешанных пар в спортивной акробатике на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россияне показали результат 29,230 балла. Золотые награды завоевали белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков, набравшие 29,490 балла. Бронза досталась представителям Азербайджана Рухидил Гурбанлы и Абдулле Аль-Махайхи (28,160).

Ранее в субботу Старцев и Аксенова завоевали золото Игр в динамических упражнениях. Также россияне являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.