Российские акробаты завоевали серебро в балансовых упражнениях на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев заняли второе место в балансовых упражнениях среди смешанных пар в спортивной акробатике на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Россияне показали результат 29,230 балла. Золотые награды завоевали белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков, набравшие 29,490 балла. Бронза досталась представителям Азербайджана Рухидил Гурбанлы и Абдулле Аль-Махайхи (28,160).
Ранее в субботу Старцев и Аксенова завоевали золото Игр в динамических упражнениях. Также россияне являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|5
|5
|4
|14
|2
|Белоруссия
|3
|1
|8
|12
|3
|Грузия
|2
|1
|4
|7
|4
|Украина
|2
|1
|1
|4
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Франция
|1
|0
|2
|3
|8
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|11
|Испания
|0
|1
|1
|2
|11
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|16
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|17
|Дания
|0
|0
|1
|1
|17
|Германия
|0
|0
|1
|1
|17
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|17
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|17
|Словения
|0
|0
|1
|1
|17
|Молдова
|0
|0
|1
|1