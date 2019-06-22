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Европейские игры-2019

Российские акробаты завоевали серебро в балансовых упражнениях на Европейских играх

Золото выиграла команда Белоруссии, бронза у представителей Азербайджана

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев заняли второе место в балансовых упражнениях среди смешанных пар в спортивной акробатике на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Россияне показали результат 29,230 балла. Золотые награды завоевали белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков, набравшие 29,490 балла. Бронза досталась представителям Азербайджана Рухидил Гурбанлы и Абдулле Аль-Махайхи (28,160).

Ранее в субботу Старцев и Аксенова завоевали золото Игр в динамических упражнениях. Также россияне являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в своем активе пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия55414
2Белоруссия31812
3Грузия2147
4Украина2114
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Франция1023
8Великобритания1012
9Косово1001
10Азербайджан0134
11Португалия0112
11Испания0112
11Италия0112
14Израиль0101
14Сербия0101
16Румыния0033
17Дания0011
17Германия0011
17Чехия0011
17Болгария0011
17Словения0011
17Молдова0011
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