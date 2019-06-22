Сборная России по выездке впервые завоевала олимпийскую лицензию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по выездке завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, одержав победу на турнире по конному спорту "Токийский тур". Финальные соревнования прошли в субботу в Подмосковье.

Сборная России, за которую выступали Елена Сиднева, Татьяна Костерина, Евгения Давыдова и Регина Исачкина, набрала 210,130 балла. У финишировавшей второй команды Белоруссии - 198,717 балла.

Сборная России по выездке ни разу в новейшей истории не выступала на Олимпиадах в командных соревнованиях. Российские всадники отбирались на Игры лишь в индивидуальных зачетах.